الجزائر تضع قدما في كأس العالم بالفوز على الكاميرون

2022/03/25 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقطع المنتخب الجزائري شوطا مهما في طريقه لبلوغ نهائيات كأس العالم، بعد فوزه أمام مستضيفه، منتخب الكاميرون، بهدف دون رد اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل.هدف المباراة الوحيد، وقعه إسلام سليماني، في الدقيقة 40.وكان المنتخب الجزائري قادرا على إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 89، حيث قاد بلايلي هجوما مرتدا خاطفا، وتلاعب بالمدافع تولو، قبل أن يوزع الكرة للقادم بسرعة بن دبكة الذي نجح في اللحاق بالكرة، لكن تسديدته أخطأت الإطار.

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