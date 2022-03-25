اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة بطولة كأس العراق النسوية للصالات

2022/03/25 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن محافظة بابل، ستحتضن بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “بطولة أندية العراق لكرةِ الصالات للسيدات، ستنطلقُ في محافظةِ بابل وتشارك في البطولة ثمانيةُ فرق هي: الزوراء والقوة الجوية والبلدي والدفاع الجوي وبلادي ورواندوز وفتاة بابل وشباب الوطن”.وتابع ان […]

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