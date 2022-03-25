تفاصيل موجة الغبار في العراق- عاجل

2022/03/25 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل موجة الغبار في العراق.

وقال عطية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "غبارا خفيفا يجتاح العاصمة بغداد وبعض مناطق من مدن وسط البلاد".

وأضاف "وتوجد موجة غبار حاليا تجتاح سماء واسط وجنوب ديالى وتتجه شرقا نحو ايران".

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