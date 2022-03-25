عنوز يرفض أي شروط لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/25 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال النائب المستقل محمد عنوز اليوم الجمعة، إن حضور جلسة يوم غد السبت هو واجب نيابي لكن لن نقبل بشروط أحد.وذكر عنوز في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، “نحضر جلسة السبت كواجب نيابي وبدون شروط ولن نقبل شروط احد علينا، ونتمسك برؤيتنا المستقلة، ورؤيتنا تعتبر الصراع على المناصب ليس من […]

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