2022/03/25 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، قانونا يعاقب بالسجن حتى 15 عاما ناشري "المعلومات الكاذبة" عن أعمال موسكو في الخارج، في إجراء قمعي إضافي للتحكم في المعلومات عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يوقع قانونا يجرّم ناشري "الأكاذيب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يوقع قانونا يجرّم ناشري "الأكاذيب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).