2022/03/25 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تخطى لاعب المنتخب الوطني وهامابي السويدي مهند جعاز، وعكته الصحية التي تسببت بغيابه عن مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم.ونشر اللاعب عبر حسابه الوسمي على “انستغرام” قائلاً: “سعيد للعودة، شكراً السعودية..الإمارات المحطة القادمة”.وغاب جعاز عن مواجهة الإمارات بسببِ وعكةٍ صحيةٍ بدأت واضحةً عليه في التدريبات التي سبقت المواجهة.وسيتوجه وفد […]

ظهرت المقالة مهند جعاز يتخطى وعكته الصحية وينتظم في تدريبات أُسود الرافدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند جعاز يتخطى وعكته الصحية وينتظم في تدريبات أُسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهند جعاز يتخطى وعكته الصحية وينتظم في تدريبات أُسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).