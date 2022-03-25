بريطانيا تقترب من تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

2022/03/25 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب عدد الإصابات بكوفيد-19 المسجلة الجمعة في المملكة المتحدة من الرقم القياسي الذي سجلته البلاد قبل رفعها معظم القيود الصحية.وقدر مكتب الإحصاءات الوطني وصول عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي إلى 4.26 ملايين مقابل 4.3 ملايين إصابة خلال الأسبوع الأول من العام 2022، أي أعلى عدد إصابات سجّل في المملكة المتحدة التي تعد 67 مليون نسمة، منذ بداية جائحة "كوفيد-19".ولفت إلى التفشي السريع للمتحورة الفرعية بي-إيه-2 من المتحورة أوميكرون، مشيرا إلى أن 6.25% من سكان انكلترا مصابون بكوفيد-19.

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