بابل: امرأة تحاول رمي نفسها من أعلى بناية والشرطة تتدخل

2022/03/25 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شرطة بابل اليوم الجمعة، إنقاذ إمرأة حاولت الانتحار من أعلى بناية شمالي المحافظة.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “فور مشاهدة مفارز الشرطة لإمرأة تحاول أن ترمي بنفسها من أعلى بناية في ناحية الإسكندية شمال بابل ، باشرت المفارز المتواجدة في المكان وأنقذتها من الإنتحار”.وأشاد قائد الشرطة اللواء […]

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