وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بمضاعفات كورونا

2022/03/25 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت الفنان المصري أحمد حلاوة عن

عمر يناهز الـ73، ظهر الجمعة، متأثرا

بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي

تسبب له في مضاعفات لم يتمكن من

تجاوزها، الأمر الذي كشفت عنه نقابة

المهن التمثيلية وعائلة ا

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