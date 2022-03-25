2022/03/25 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر نقيب المحامين العراقيين، محمد صالح المهنا اليوم الجمعة، بياناً بعد فوزه بانتخابات رئاسة النقابة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستقوم على الاعتبارات المهنية وتغليب المصلحة العامة في كل التصرفات.وقال المهنا في بيان، تلقته ايرث نيوز، “زملائي الأكارم، إخوتي وأخواتي أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين، نباركُ لكم هذه الممارسة الديمقراطية الفريدة، التي […]

ظهرت المقالة بيان مُسهب من نقيب المحامين الجديد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مُسهب من نقيب المحامين الجديد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مُسهب من نقيب المحامين الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).