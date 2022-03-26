2022/03/25 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان تلقته CNN لما وصفه ب"الادعاءات" التي تضمنتها الأحكام الصادرة عن القضاء البريطاني فيما يتعلق بقضيته مع طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، مؤكدا أنه ي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حكم القضاء البريطاني للأميرة هيا بحضانة طفليهما .. حاكم دبي ينفي "ادعاءات" الإجراءات القضائية ويؤكد حبه لابنيه دائما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حكم القضاء البريطاني للأميرة هيا بحضانة طفليهما .. حاكم دبي ينفي "ادعاءات" الإجراءات القضائية ويؤكد حبه لابنيه دائما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).