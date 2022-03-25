الاتحاد الاسلامي ينضم للإطار ويقاطع جلسة السبت

2022/03/25 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابدى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، موقفه من المشاركة او عدمها في جلسة مجلس النواب يوم غد المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال امين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "لن نشارك في جلسة يوم غدا السبت، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

ويملك الاتحاد الاسلامي 4 مقاعد نيابية فاز بها في الانتخابات الماضية.

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