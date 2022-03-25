حسم الأمر.. الاطار التنسيقي لن يحضر جلسة السبت

2022/03/25 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة بحسم الاطار التنسيقي موقفه من جلسة يوم غد المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاطار حسم امره بعدم الحضور لجلسة يوم غد السبت".

واضاف، ان "الإطار ضمن ١٣٣ نائبا وهناك نواب ينضمون إليه في الساعات المقبلة".

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