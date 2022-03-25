2022/03/25 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر المعلق العماني الشهير خليل البلوشي مقطع فيديو، أعلن من خلاله مغادرة العراق.وتحدث البلوشي عن تجربته بتعليق مباراة العراق والإمارات في ملعب المدينة وكذلك عن تواجده في العاصمة بغداد.اضغط على الرابط التالي لمشاهدة الفيديو: خليل البلوشيخليب

ظهرت المقالة بالفيديو..



خليل البلوشي يغادر العراق ويتحدث عن تجربته في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. خليل البلوشي يغادر العراق ويتحدث عن تجربته في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. خليل البلوشي يغادر العراق ويتحدث عن تجربته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).