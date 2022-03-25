العراق.. وصول باخرتين محملتين باكثر من (104) الف طن من الحنطة الاسترالية

2022/03/25 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، وصول باخرتين محملتين باكثر من (104) الف طن من مادة الحنطة الاسترالية لحساب البطاقة التموينية.جاء ذلك في بيان للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة محمد حنون، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من اجل تعزيز الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة وصلت الباخرتين ( KROUSSON ) والمحملة بكمية ( 52 […]

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وصول باخرتين محملتين باكثر من (104) الف طن من الحنطة الاسترالية أولاً على ايرث نيوز.

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