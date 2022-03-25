2022/03/25 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، استغرابهم من عدم التواصل معهم من قبل البرلمان حتى اللحظة.وقال المرشح المستقل كمال عزيز قيتولي، إنه “لحد اليوم لا احد من الپرلمان اتصل بِنَا كمرشحين لرئاسة العراق ليخبرنا عن وقت حضورنا و البرامج و كذلك تصريح و اجازة دخولنا للبرلمان لجلسة الپرلمان ليوم […]

ظهرت المقالة مرشحون لرئاسة الجمهورية: لم نتلقى أي اتصال حول جلسة الغد حتى اللحظة! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشحون لرئاسة الجمهورية: لم نتلقى أي اتصال حول جلسة الغد حتى اللحظة!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشحون لرئاسة الجمهورية: لم نتلقى أي اتصال حول جلسة الغد حتى اللحظة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).