متنبئ جوي يكشف حالة الطقس الاسبوع المقبل

2022/03/25 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس الاسبوع المقبل في عموم البلاد.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، ان ” الاجواء معتدلة نهارا، وباردة نسبيا خلال الليل في وسط وجنوب البلاد، وكذلك الاجواء باردة في مدن شمال وغرب البلاد، واستقرار في درجات الحرارة”.واضاف “تستمر لغاية […]

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