2022/03/26 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز الاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، من القبض على أربع متهمات يتاجرن بالمواد المخدرة في الكرادة وسط بغداد.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال العمل المتواصل ضمن قاطع المسؤولية للحد من تجارة المواد المخدرة في بغداد وبعملية استخبارية نوعية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية […]

ظهرت المقالة في الكرادة..



الاطاحة بعصابة نسائية تتاجر بالمخدرات أولاً على ايرث نيوز.

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