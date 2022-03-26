2022/03/26 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم اغا، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن تشكيل الحكومة الجديدة بحاجة إلى “توافق سياسي”.وقال اغا في بيان تلقت ايرث نيوز نسخة منه، إنه “حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية والذي من المفترض التصويت عليه يوم غد، اذا اردنا التفكير في تشكيل حكومة وطنية قوية، علينا […]

ظهرت المقالة ببيان مُطول..



موقف حاسم وأخير للوطني الكردستاني حول جلسة انتخاب الرئيس أولاً على ايرث نيوز.

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