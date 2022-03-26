استعداد لمعرض بغداد الدولي للكتاب.. اجتماع لدور نشر ومؤسسات ثقافية

2022/03/26 | 00:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش المشاركون أهم المنتجات الفكرية والطباعة للاتحاد ودور النشر وحركة الطباعة وتحديات التأليف والسوق..

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