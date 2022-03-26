2022/03/26 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الكتلة النيابية التركمانية، القيادات السياسية الى تغليب لغة الحوار ومصلحة الوطن العليا، عشية جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية.وذكر بيان للكتلة، تلقت ايرث نيوز نسخة منه، أنه “في خضم الظروف الحالية الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز من صراعات ‏واختلافات حسب توجهات كل طرف من الأطراف السياسية وحالة عدم التوافق في […]

ظهرت المقالة مع بدء العد التنازلي..



خمسة مطالب للتركمان عشية جلسة انتخاب الرئيس أولاً على ايرث نيوز.

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