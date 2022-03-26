السعودية تعلن نتائج الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة

2022/03/26 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، أن الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، لم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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