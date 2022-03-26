مصر تقترب من التأهل لكأس العالم بفوزها على السنغال

2022/03/26 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت مصر من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على مضيفتها السنغال بطلة إفريقيا 1 / صفر في المباراة التي أقيمت، الجمعة، بإستاد القاهرة، في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم

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