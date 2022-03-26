الفصل الثالث والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب (مَن / ما ) الموصولة - أحمد صبحى منصور

2022/03/26 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الثالث والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب (مَن / ما ) الموصولة كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةالفصل الثالث والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( من / ما ) الموصولة أولا : بين ( مَن / ما ) الموصولة وهى إسم ، و ( مِن ) حرف الجَّرّ ، و( ما ) النافية وهما ( حرف )مثال توضيحى :هناك آية قرآنية جمعت بينها .



قال جل وعلا : ( وَاتَّبَ ......





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