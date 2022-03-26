فيديو: العراقية عفراء سلطان تفوز بلقب أحلى صوت في ’عراق آيدول’

2022/03/26 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُوجت المتسابقة عفراء سلطان، المُشارِكة في برنامج (Iraq Idol) بلقب “محبوبة العراق” وذلك في حلقة إسدال الستار على الموسم الثاني للبرنامج.وكانت المنافسة النهائية محتدمة بين بدر باسم وعفراء سلطان وعلي السلام، لتتمكن عفراء من الحصول على أعلى الاصوات وتكون بذلك نجمة عراق ايدول للموسم الثاني.

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