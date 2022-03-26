صلاح يقود مصر لفوز صعب على السنغال

2022/03/26 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقتنص منتخب مصر فوزاً صعباً على حساب ضيفه السنغال بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.سجل الفراعنة في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة بعدما هز الظهير الأيسر ساليو سييس في مرماه بالخطأ ليمنح المنتخب المصري فوزاً مهماً على حساب أسود التيرانجا.ويتبقى لقاء الحسم بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في السنغال لتحديد هوية المنتخب الصاعد إلى كأس العالم 2022.

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