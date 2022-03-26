لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. وفد عسكري إسرائيلي زار المغرب

2022/03/26 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وفد من الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أول زيارة رسمية للمغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية نهاية 2020، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري، وفق ما أعلن الطرفان، الجمعة.

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