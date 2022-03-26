روسيا تغير استراتيجيتها بأوكرانيا..

2022/03/26 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي الجمعة أنه سيركز على "تحرير شرق أوكرانيا" واستهداف تحرير دونباس، يرى محللون أنه قد تكون هذه التصريحات إما مجرد "مناورة" أو أنها "تريد حفظ ماء وجهها" باستهداف شرق البلاد.

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