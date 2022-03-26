عملية زرع تنقذ مصاباً بسرطان رئوي في مرحلة متقدمة

2022/03/26 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬أطباء‭ ‬أميركيون‭ ‬الخميس‭ ‬أنهم‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬مزدوجة‭ ‬لرئتين‭ ‬لدى‭ ‬مريض‭ ‬مصاب‭ ‬بسرطان‭ ‬رئوي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬يبعث‭ ‬الأمل‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬عينها‭.‬ وقد‭ ‬أمضى‭ ‬المريض‭ ‬ألبرت‭ ‬خوري‭ ‬البالغ‭ ‬54‭ ‬عاما‭ ‬وغير‭ ‬المدخن،‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬العمليات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رئتيه‭ ‬الجديدتين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ […]

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