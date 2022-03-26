وزير الصدر يصدر تعليقًا جديدًا حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 02:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وصف صالح محمد العراقي، جلسة السبت لانتخاب رئيس الجمهورية بـ "أولى ثمار الانتخابات".

وقال العراقي الذي يوصف بـ "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنّ الجلسة "هي أول ثمار الانتخابات بفضل الله وبركات أهل البيت وأنفاس سيدنا الصدر".

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وختم العراقي بالإشارة إلى قدرة التحالف الثلاثي على تحقيق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بالقول، "إلا ثلثين".

وتعد الجلسة، التي يفترض عقدها خلال ساعات قليلة، حاسمة لجهة تحديد شكل المرحلة السياسية المقبلة لصالح الكتل الفائزة في الانتخابات أو الأطراف الخاسرة خاصة الشيعية ضمن الإطار التنسيقي.

ويعني تحقيق نصاب الجلسة مرور مرشح التحالف الثلاثي ريبر أحمد ليكلف بدوره جعفر الصدر بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يراهن الإطار التنسيقي على تحقيق "الثلث المعطل" بـ 110 نواب لعرقلة الجلسة تمهيدًا لجولة مفاوضات جديدة مع الصدر.

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