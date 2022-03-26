2022/03/26 | 02:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ البنك المركزي المصري لـ (الزمان):إجراءات جديدة للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي عمان- الزمان – القاهرة- مصطفى عمارة عقدت في الأردن امس قمة سريعة لزعماء مصر والعراق والامارات وبمشاركة سعودية لتدارس سبل تداعيات الأوضاع العالمية على الأحوال العربية ، وتوثيق الصلات في التعاون ومتابعة اتفاقات سابقة، وقال مصر مطلع ان اللقاء كان تشاوريا ولم يصحبه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة رباعية في الأردن لتعزيز التعاون ومواجهة تحديات عالمية وإقليمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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