قمة‭ ‬رباعية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬عالمية‭ ‬وإقليمية

2022/03/26 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي عمان‭- ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة عقدت‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬امس‭ ‬قمة‭ ‬سريعة‭ ‬لزعماء‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬والامارات‭ ‬وبمشاركة‭ ‬سعودية‭ ‬لتدارس‭ ‬سبل‭ ‬تداعيات‭ ‬الأوضاع‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الأحوال‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وتوثيق‭ ‬الصلات‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬ومتابعة‭ ‬اتفاقات‭ ‬سابقة،‭ ‬وقال‭ ‬مصر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬كان‭ ‬تشاوريا‭ ‬ولم‭ ‬يصحبه‭ […]

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