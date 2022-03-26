الحديقة الخلفية

2022/03/26 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام استوردت‭ ‬قوى‭ ‬وأحزاب‭ ‬كثيرة‭ ‬أسوأ‭ ‬البضائع‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسويقها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬وترسيخها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نفدت‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬اتقنوها‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬وزاولوها‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬بعده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سدة‭ ‬الحكم‭ ‬ببغداد،‭ ‬ورأيناهم‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬يروجون‭ ‬لمصطلح‭ ‬الثلث‭ ‬المُعطل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إعاقة‭ ‬استحقاقات‭ ‬دستورية‭ ‬أو‭ ‬لأسباب‭ […]

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