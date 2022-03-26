الحوثيون‭ ‬يتبنون سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬السعودية

2022/03/26 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ ‬تتهم‭ ‬طهران‭ ‬بتزويد‭ ‬المتمردين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيّرات جدة‭- ‬صنعاء‭ -‬الزمان‭ ‬ تبنى‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬تسبب‭ ‬أحدها‭ ‬باندلاع‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬نفطية‭ ‬لشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭.‬ وتأتي‭ ‬الهجمات‭ ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬السابعة‭ ‬لبدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لمواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المقرّبين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬ وكانت‭ ‬السعودية،‭ […]

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