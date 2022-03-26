2022/03/26 | 02:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض تتهم طهران بتزويد المتمردين بالصواريخ والمسيّرات جدة- صنعاء -الزمان تبنى المتمردون الحوثيون في بيان الجمعة سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة. وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران. وكانت السعودية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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