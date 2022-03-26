2022/03/26 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت واشنطن، الجمعة، الهجمات الحوثية التي شنت على البنية التحتية المدنية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أعمال إرهابية".. واشنطن تدين الهجمات الحوثية على السعودية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أعمال إرهابية".. واشنطن تدين الهجمات الحوثية على السعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).