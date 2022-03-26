مستشار رئيس الإمارات يعلق على لقاء الملك عبدالله ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي

2022/03/26 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، الجمعة، على اللقاء الذي جمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد

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