إطلاق مبادرة أوروبية للحفاظ على الإمدادات الغذائية في العالم

2022/03/26 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إطلاق مبادرة للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائية، التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، على الدول الأكثر تضررا.وبرنامج "فارم" يهدف خصوصا إلى الحفاظ على الإمدادات الغذائية في العالم متاحة بأسعار معقولة من خلال جعل الأسواق الزراعية أكثر كفاءة ودعم الإنتاج في أوكرانيا رغم الحرب، وكذلك في البلدان الأكثر عرضة للخطر، وفق ما جاء في خلاصات قمة القادة الأوروبيين في بروكسل.المبادرة المستلهمة من منصة "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا، غايتها الحد من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا سيما وأن البلدين مصدران رئيسيان للحبوب، ومن المرجح أن يؤدي النزاع إلى أزمات غذائية خطرة في إفريقيا وآسيا في غضون عام.ويعتزم الأوروبيون أن يحاربوا عبر "فارم" المضاربة في الأسواق الدولية في خضم ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل الغموض المحيط بالمخزونات العالمية، التي من شأن تحريرها أن يجعل من الممكن تلبية الاحتياجات.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"قررنا التحرك بمحاولة إزالة جميع الحواجز التي تعطل السوق، فهناك دول لم تعد تحترم قواعد حرية حركة البضائع، كما حدث خلال الأزمة الصحية".وأضاف: "الصين مثلا تخزن الكثير من الحبوب" في ظل المخاوف بشأن تأثير الحرب، وهو إجراء "يؤدي إلى نتائج عكسية تماما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مما يمنع الدول الأكثر فقرا من الحصول على الإمدادات.

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