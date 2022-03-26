ذي قار: 1200 موقع أثري بلا حماية

2022/03/26 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: نجلاء الخالدي

حذر مدير مفتشيَّة آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق من ضعف حماية 1200 موقع أثري، تضم نفائس أثرية بسبب قلة الحراس الأمنيين.

وقال عبد الرزاق لـ"الصباح": إنه "قرر تقديم استقالته من المنصب بعد استنفاد كل طاقته من أجل تحسين ظروف العمل في المفتشية"، كاشفاً عن "صعوبة العمل في بيئة لا تشجع الموظفين على الارتقاء بمهامهم".

وأوضح أنَّ "من بين الصعوبات تأمين الحماية لأكثر من 1200 موقع أثري في المحافظة، بسبب قلة الحراس المعينين الذين لا يتجاوز عددهم 150 حارساً بلا أسلحة".

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