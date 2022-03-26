قرار أوروبي مشترك للتحكم بارتفاع أسعار الطاقة

2022/03/26 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، منح المفوضية الأوروبية تفويضا لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

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