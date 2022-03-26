البيت الأبيض يصدر بيانا عن الهجمات الحوثية على السعودية

2022/03/26 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض إدانته للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، في وقت سابق الجمعة.

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