البرازيل تعرض وساطتها بين روسيا وأوكرانيا

2022/03/26 | 03:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعرب وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانسا عن ثقته بقدرة بلاده على الإسهام في ترتيب الحوار بين روسيا وأوكرانيا.وقال فرانسا في مقابلة مع CNN Brasil: "لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن نصبح وسطاء في مسائل السلام.ما زلنا بعيدين عن المسرح الذي يتطور فيه الصراع.ومع ذلك، لا شك أن البرازيل، نظرًا لموقفها المتوازن، ونهجها البناء في الامم المتحدة، يمكنها حقا أن تسهل هذا الحوار".ووفقا له، ترنو البرازيل إلى إجلاس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات من أجل "الاستماع إلى كلا الجانبين"، مشدداً على أن "البرازيل يمكن أن تقوم بدور مساعد ووسيط".وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن على البرازيل أن تنطلق من مصالحها الوطنية في الوضع الحالي في أوكرانيا.وأدان مندوب البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا إلى مراجعتها.

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