2022/03/26 | 03:28 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بينهم امرأتان.. القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب في 3 محافظات عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/26 | 03:28.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأتان.. القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب في 3 محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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