التحالف بقيادة السعودية ينبّه المدنيين في الحديدة اليمنية

2022/03/26 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر التحالف بقيادة السعودية في اليمن، ليل الجمعة السبت، المدنيين من الابتعاد عن المنشأت النفطية في مدينة الحديدة اليمنية.

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