2022/03/26 | 04:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، المدنيين إلى عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة باليمن، وقال إنه ستم "التعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف في اليمن يوجه رسالة للمدنيين في الحديدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف في اليمن يوجه رسالة للمدنيين في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).