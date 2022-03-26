مقتل مقاتلَين أرمنيَّين في قره باغ بنيران أذربيجانية

2022/03/26 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات أذربيجانية، الجمعة، اثنين من المقاتلين الانفصاليين الأرمن في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم الانفصالي، متّهمة باكو بخرق وقف إطلاق النار.

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