2022/03/26 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنديد بلاده "الشديد" للهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، منتقدا توقيتها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

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