الأردن بين أمنوقراطية ونفعوقراطية ولا ديمقراطية

2022/03/26 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- " الحديث عن الإصلاح السياسي "الديمقراطي" ترف سياسي أمام غياب مفاهيم الدولة والمواطنة بأركانها من حقوق وواجبات"

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