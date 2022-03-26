"غير مرتاح للسباق في السعودية".. هاميلتون يتحدث عن رسالة الحويطي

2022/03/26 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بطل العالم لسباقات "الفورمولا ون"، البريطاني لويس هاميلتون، إنه "ما يزال يشعر بعدم الراحة" في خوض بطولة العالم لسباقات الفورمولا ون التي تجري في جدة بعد أيام من تلقيه رسالة من عائلة شاب سعودي تعتقله السلطات وحكمت عليه بالإعدام، بحسب تقرير نشره موقع "أي أس بي أن".

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