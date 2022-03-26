2022/03/26 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " مارس " شهر المرأة ..



وأخطر " فيروس " متحور لا أحد يكشفه ويهاجمه -------------------------------------------------------------------------------- من متابعتى للاحتفال بأعياد المرأة ، التى تتوالى فى شهر مارس من كل عام ، يوم 8 مارس ، يوم المرأة العالمى ، و 16 مارس يوم المرأة المصرية ، وعيد الأم فى 21 مارس ، ومن تجاربى الطويلة ، مع النساء اللائى ينخرطن فى الدفاع عن تحرير المرأة ، كيانات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- مارس - شهر المرأة والفيروس المتحور - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- مارس - شهر المرأة والفيروس المتحور - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).