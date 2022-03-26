2022/03/26 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ثلاثة عقود، في عام 1992، خرج فيلسوف أمريكي ليعلن للعالم "نهاية التاريخ".حدث ذلك مباشرة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، وانتهاء ما سمي بالحرب الباردة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستعداد لنهاية العالم! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستعداد لنهاية العالم! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).