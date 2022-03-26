2022/03/26 | 07:48 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل ثلاثة عقود، في عام 1992، خرج فيلسوف أمريكي ليعلن للعالم "نهاية التاريخ".
حدث ذلك مباشرة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، وانتهاء ما سمي بالحرب الباردة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستعداد لنهاية العالم! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حدث ذلك مباشرة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، وانتهاء ما سمي بالحرب الباردة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستعداد لنهاية العالم! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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