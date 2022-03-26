الاستعداد لنهاية العالم! 



الاستعداد لنهاية العالم! 
2022/03/26 | 07:48 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل ثلاثة عقود، في عام 1992، خرج فيلسوف أمريكي ليعلن للعالم "نهاية التاريخ".

حدث ذلك مباشرة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، وانتهاء ما سمي بالحرب الباردة. 

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