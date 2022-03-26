مسؤول أمريكي: الجيش الروسي ينقل قوات من جورجيا إلى أوكرانيا

2022/03/26 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الجمعة، إن الجيش الروسي نقل قواته المتمركزة في جورجيا إلى أوكرانيا كتعزيزات لقواته المشاركة في الغزو، وذكر: "لدينا مؤشرات على أنهم يسحبون قوات من جورجيا إلى أوكرانيا".

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